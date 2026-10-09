Gaji PPPK Penuh Waktu 2027 Masih Ditanggung Pemda, Paruh Waktu Juga

jpnn.com - CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, memastikan gaji 3.583 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Iing yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon itu mengatakan hasil konsultasi memastikan belum terdapat perubahan kebijakan terkait sumber pembiayaan PPPK.

Karena itu, pemerintah daerah masih berkewajiban menyiapkan anggaran gaji PPPK untuk tahun depan.

“Sejauh ini belum ada perubahan kebijakan, jadi pembiayaan PPPK masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti kondisi sekarang,” ujar Iing saat dihubungi di Cirebon, Kamis (8/10).

Menurut dia, kepastian tersebut menjadi dasar bagi Pemkot Cirebon dalam menghitung kebutuhan belanja pegawai sekaligus menyusun prioritas anggaran pada APBD 2027.

Berdasarkan data, kata dia, jumlah ASN saat ini mencapai 7.053 orang, terdiri atas 3.583 PPPK dan yang lainnya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Dari 3.583 PPPK tersebut, sebanyak 2.016 orang merupakan PPPK penuh waktu, sedangkan 1.567 lainnya berstatus PPPK paruh waktu,” katanya.