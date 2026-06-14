Gaji PPPK Tendik Masuk APBN, FHNK2-I: Kami Belum Gembira, Perjuangan Belum Selesai!
jpnn.com, JAKARTA - DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2-I Tendik) menegaskan pihaknya tidak ingin terbuai dengan angin segar keputusan DPR terkait pengalihan gaji PPPK ke APBN.
Sekretaris Jenderal DPP FHNK2-I Tendik, Herlambang Susanto, menyatakan bahwa para honorer belum bisa bergembira karena kesepakatan tersebut masih membutuhkan pengawalan hukum yang nyata dari pemerintah pusat.
"Kami belum gembira, masih perlu pengawalan perjuangan kembali," kata Herlambang kepada JPNN, Minggu (14/6/2026).
Keputusan raker/RDP/RDPU Komisi II DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah pada 8 Juni 2026 memang membawa angin segar. Herlambang mengatakan, apa yang menjadi materi usulan serta harapan FHNK2-I Tendik diakomodasi.
Dia berharap keputusan tersebut segera diwujudkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan.
Namun, Herlambang mengatakan, keputusan raker 8 Juni itu belum melegakan seluruh tendik. Itu karena tenaga kependidikan juga pada akhirnya jadi PPPK, tetapi masuknya teknis dan bukan tendik.
"Sementara, guru tetap formasinya guru. Begitu juga tenaga kesehatan (nakes), formasinya tetap nakes," ucapnya.
Oleh karena itu, ujar Herlambang, perlu penjabaran lagi soal tendik ini agar tidak hanya tiga kelompok, yaitu guru, nakes, tendik yang gajinya masuk APBN.
PPPK tendik belum gembira gaji masuk APBN, Sekjen DPP FHNK2-I Tendik Herlambang Susanto ungkap hal krusial
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kondisi Kian Susah, Komisi XI DPR Dorong APBN 2027 Beri Ruang Luas bagi Kelas Menengah
- Pemerintah Tak Bisa Menahan Kenaikan Harga Pertamax Terus, APBN Tertekan
- Gaji PPPK Sudah Masuk APBN, Selanjutnya Alih Status PNS Tanpa Batasan Usia
- 5 Berita Terpopuler: Gaji PPPK & PPPK Paruh Waktu Masuk RAPBN 2027, Segera Terbitkan Payung Hukum, Jangan Dipecah Belah
- HIPMI Nilai Kenaikan Harga Pertamax untuk Jaga Kesehatan Fiskal Negara
- Beban APBN Sudah Berat, Pakar UGM Sebut Kenaikan Harga Pertamax Sangat Realistis