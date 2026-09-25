Gaji & Tunjangan Sudah Aman, PPPK Senior Menunggu Diangkat Prabowo Jadi PNS

jpnn.com, JAKARTA - Gaji dan tunjangan PPPK dari peralihan PPPK paruh waktu sudah aman, bahkan honorer pun dibolehkan menggunakan 20 persen dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurut Pembina Forum Komunikasi Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (FK PPPK) Raden Sutopo Yuwono, kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut sangat berpihak kepada PPPK dan honorer.

"Kami mengapresiasi dan mendukung pembayaran gaji PPPK langsung dari pusat serta kepastian gaji honorer dari dana BOS," kata Sutopo kepada JPNN, Jumat (25/9/2026).

Kebijakan itu, lanjutnya, merupakan terobosan yang memberi tiga manfaat. Pertama, menjamin kepastian bagi Pemda tentang sumber anggaran gaji ASN PPPK.

Kedua, ASN PPPK mendapat kepastian sumber gaji dari pemerintah pusat. Ketiga, kepastian bagi pemda, dinas terkait memberikan gaji bagi honorer dari dana BOS.

Hal ini melengkapi kebijakan pembayaran sertifikasi yang sebelumnya dibayar setiap tiga bulan menjadi tiap bulan.

"Kami apresiasi perhatian Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam melaksanakan program Asta Cita yang menyentuh honorer dan ASN PPPK," ucap Sutopo yang juga Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I).

Dia berharap Presiden Prabowo juga memperhatikan surat permohonan FK PPPK dengan adanya rencana Peralihan ASN PPPK guru menjadi PNS.