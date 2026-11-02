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Gak Cuma Buat Bayar Ojol, GoPay Bisa Dipakai Jajan hingga Bayar Tagihan Rumah

Gak Cuma Buat Bayar Ojol, GoPay Bisa Dipakai Jajan hingga Bayar Tagihan Rumah
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Aplikasi Gojek tidak hanya bisa memesan layanan ojek online, tetapi juga melakukan pembayatan di setiap tenant melalui fitur Gopay. Foto: dok Gopay

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi Gojek tidak hanya bisa memesan layanan ojek online, tetapi juga melakukan pembayatan di setiap tenant melalui fitur Gopay.

Layanan pembayaran itu tidak hanya bisa digunakan untuk membayar di tenant saja, tetapi pengguna juga bisa beli tiket bioskop di aplikasi GoPay.

Saat ini, QRIS yang terintegrasi dengan GoPay sudah dipakai oleh banyak merchant.

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Ada lima tips Anda bisa memanfaatkan aplikasi GoPay untuk kebutuhan harian.

Semisalnya jajan di warung sampai membayar tagihan listrik, air, internet, dan BPJS.

Trik Pakai GoPay Untuk Kebutuhan Harian

Penggunaan GoPay kini semakin luas dan fleksibel untuk membantu mempermudah berbagai transaksi harian Anda. B

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Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa Anda terapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan fitur GoPay secara maksimal.

Selain lebih serbaguna, pengelolaan keuangan harian pun dapat tercatat dengan lebih rapi dan efisien.

Berikut beberapa langkah praktis yang bisa Anda terapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan fitur GoPay secara maksimal.

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