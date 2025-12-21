Gak Cuma Gaya, 'Gowes' Kini Jadi Mesin Uang, Nilai Ekonomi Capai Rp 10 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Geliat olahraga sepeda di Indonesia kian terasa dalam beberapa tahun terakhir. Sepeda tidak lagi dipandang sekadar alat transportasi, tetapi telah bertransformasi menjadi gaya hidup, sarana rekreasi, olahraga prestasi, hingga penggerak sport tourism.

Sejak pandemi, aktivitas bersepeda melonjak signifikan dan membentuk basis pasar yang relatif bertahan hingga kini, sekaligus membuka peluang ekonomi yang makin menjanjikan di berbagai daerah.

Pengamat ekonomi Andika Isma menilai dari sisi nilai ekonomi, industri olahraga sepeda nasional memiliki potensi besar dengan perputaran uang yang diperkirakan mencapai Rp 7 – 10 triliun per tahun.

Nilai tersebut berasal dari penjualan sepeda, suku cadang, apparel, aksesoris, jasa servis, hingga penyelenggaraan berbagai event olahraga sepeda di dalam negeri.

"Angka ini belum termasuk efek turunan (multiplier effect) seperti sektor pariwisata, UMKM kuliner, penginapan, transportasi, serta konten digital dan sponsorship yang berkembang seiring maraknya komunitas dan lomba sepeda di berbagai daerah," ucapnya saat dihubungi, Kamis (18/12/2025).

Besarnya perputaran ekonomi itu tercermin dari tingginya aktivitas perdagangan sepeda dan perlengkapannya yang terus tumbuh. Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumsi, tetapi juga mulai berkembang sebagai basis produksi, khususnya untuk sepeda kelas menengah, komponen, dan apparel.

Sejumlah kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah bahkan telah mengekspor sepeda dan komponennya ke pasar Asia, Eropa, hingga Amerika, menunjukkan peluang Indonesia masuk dalam rantai pasok global industri sepeda.

Dari sisi peminat, Andika menyebut jumlah pesepeda aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 20–25 juta orang. Angka tersebut mencakup pesepeda rekreasional, komunitas hobi, commuter perkotaan, hingga atlet prestasi yang aktif mengikuti berbagai kejuaraan.