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Gak Lihat Gawang, Harry Kane Cetak Gol Penentu, Inggris Vs Kongo 2-1

Gak Lihat Gawang, Harry Kane Cetak Gol Penentu, Inggris Vs Kongo 2-1
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Harry Kane (9) tampak sangat bergembira setelah mencetak gol untuk negaranya di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - ATLANTA - Kapten Inggris Harry Kane menjadi aktor penentu keberhasilan timnya menyingkirkan Kongo di 32 Besar Piala Dunia 2026.

Inggris menang comeback.

Tim Tiga Singa tertinggal lebih dahulu melalui sepakan Brian Cipenga di awal laga, yakni di menit ke-7.

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Inggris lalu menghadapi kerasnya perlawanan Kongo, termasuk harus melihat lima aksi penyelamatan kiper Lionel Mpasi.

Di sanalah Kane muncul sebagai pahlawan.

Karyawan Bayern Muenchen itu mencetak dua gol dalam sebelas menit.

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Gol pertama pakai kepala di menit ke-75.

Gol kedua yang luar biasa. Kane memamerkan bahwa dirinya bomber galak di liga-liga Eropa musim ini, 36 gol.

Harry Kane menjadi pemain pertama Inggris yang mencetak 2 gol di fase gugur Piala Dunia setelah...

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