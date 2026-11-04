Gak sekadar cantik! 3 brand premium berkolaborasi hadirkan Beauty in Motion di Senayan.

jpnn.com, JAKARTA - Amala Clinic menggandeng Julaine of Sweden dari Nordberg Medical dan BMW Tunas untuk menghadirkan pengalaman berbeda melalui acara bertajuk Beauty in Motion: An Afternoon Soirée di kawasan Senayan, Jakarta.

Kolaborasi tiga merek premium tersebut memadukan inovasi perawatan kecantikan berbasis sains, kesehatan kulit, dan gaya hidup mewah dalam satu kegiatan eksklusif.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah kehadiran JULAINE of Sweden, inovasi estetika regeneratif dari Nordberg Medical yang mengusung teknologi lasynpro plla.

Teknologi tersebut dirancang untuk membantu stimulasi kolagen sebagai bagian dari pendekatan perawatan kulit yang lebih alami dan berorientasi jangka panjang.

Dokter spesialis dermatologi dari Amala Clinic dr. Dia Febrina, Sp.DVE, FINSDV mengatakan pendekatan estetika regeneratif itu tidak sekadar berfokus pada perubahan penampilan secara instan.

Menurutnya, kualitas kolagen yang dihasilkan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan kulit.

"Hal yang membedakan JULAINE dengan collagen stimulator lainnya adalah JULAINE sangat fokus dan bertujuan untuk menghasilkan kolagen yang sehat, sehingga memberikan kulit yang sehat untuk jangka panjang," ujar dr. Dia, Rabu (4/11).

Dia menjelaskan inovasi tersebut mengedepankan pendekatan regeneratif yang berbeda dari perawatan estetika konvensional.