Gakuto Notsuda Punya Cerita Emosional Seusai Bantu Persib Bandung

jpnn.com - Gakuto Notsuda akhirnya bisa menjalani debutnya bersama Persib Bandung setelah melewati masa pemulihan cedera yang panjang.

Laga melawan Melbourne Victory FC di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 bukan sekadar penampilan perdana, tetapi juga menjadi momen penuh makna bagi pemain asal Jepang tersebut.

Notsuda turun saat Persib menghadapi Melbourne Victory pada matchday ketiga Grup E di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026).

Dia turut mengantarkan Maung Bandung meraih kemenangan 2-0 sekaligus mempertahankan posisi puncak klasemen dengan sembilan poin.

Meski sempat merasa gugup sebelum pertandingan, Notsuda berusaha menikmati setiap menit di lapangan. Maklum, dia sudah cukup lama tidak merasakan persaingan setelah harus menjalani rehabilitasi cedera.

"Saya sempat merasa tegang sebelum pertandingan dimulai. Namun, begitu masuk lapangan, saya berusaha menikmati setiap momen karena sudah lama tidak bermain dalam sebuah pertandingan," ucapnya.

Notsuda Lega Bisa Kembali Bermain

Bagi Notsuda, menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami masalah cedera menjadi salah satu hal yang paling disyukurinya.

Apalagi, penampilan perdananya bersama Persib berakhir dengan kemenangan yang dirayakan bersama rekan setim dan Bobotoh.