Galatasaray Hajar Juventus 5-2, Okan Buruk: Pertandingan yang Tak Terlupakan

Pelatih Galatasaray Okan Buruk berbicara pada sesi konferensi pers pasca pertandingan leg pertama play-off babak 16 besar Liga Champions menghadapi Juventus di Stadion Rams, Istanbul, Selasa (17/2/2026) waktu setempat. (Antara/uefa.com)

jpnn.com - JAKARTA - Galatasaray menghajar Juventus 5-2 pada leg pertama playoff 16 besar Liga Champions di Stadion Rams Park, Istanbul, Rabu dini hari WIB.

Dua dari lima gol tuan rumah dicetak Noa Lang, sedangkan tiga lainnya berasal dari Gabriel Sara, Davinson Sanchez dan Sacha Boey.  

Juventus membalas dua gol yang semuanya dibuat Teun Koopmeiners, demikian catatan UEFA.

Juventus harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain setelah Juan Cabal mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-67.

Pelatih Galatasaray Okan Buruk mengatakan kemenangan besar ini merupakan pertandingan yang tak terlupakan.

"Ini adalah pertandingan yang tak terlupakan, baik untuk sejarah kami dan untuk sejarah sepak bola Turki," ujar Okan Buruk dalam laman UEFA pada Rabu (18/2).

"Lawan kami klub yang sangat besar. Kami bertarung dengan sangat baik. Selamat untuk seluruh pemain kami. Saya juga berterima kasih kepada suporter kami yang luar biasa," tambahnya.

Okan mengungkapkan kunci keberhasilan Galatasaray mengalahkan Juventus adalah motivasi tinggi para pemainnya.

