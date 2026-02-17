menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Galatasaray Harus Waspada, Juventus Cari Pelampiasan Setelah Kalah dari Inter Milan

Galatasaray Harus Waspada, Juventus Cari Pelampiasan Setelah Kalah dari Inter Milan

Galatasaray Harus Waspada, Juventus Cari Pelampiasan Setelah Kalah dari Inter Milan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers Luciano Spalleti dengan Weston McKennie menjelang Juventus vs Galatasaray pada leg pertama playoff Champions League 2025/26 di Rams Park, Istanbul. Foto: X/juventusfc

jpnn.com, TURKI - Juventus mengincar kemenangan di leg pertama playoff Champions League 2025/26 saat jumpa Galatasaray.

Tim berjuluk Si Nyonya Tua datang bertandang ke Rams Park setelah meraih hasil minor lawan Inter Milan dengan skor 2-3.

Pemain Juventus, Weston McKennie mengungkapkan bahwa rekan-rekannya sudah melupakan hasil buruk akhir pekan kemarin.

Baca Juga:

Gelandang kelahiran 28 Agustus 1998 itu memastikan Juventus siap bangkit dengan meraih kemenangan melawan Galatasaray.

“Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami, kami ingin menang di setiap laga karena kami adalah Juventus. Kami hanya memikirkan besok dan kami hanya memikirkan kemenangan. Kami ingin memberikan yang terbaik,” ungkap Weston.

Juventus mencoba mengubah komposisi pemain setelah beberapa nama yaitu Jonathan David, Dusan Vlahovic, dan Arkadiusz Milik absen.

Baca Juga:

Praktis pemilik dua gelar Champions League itu bakal memanfaatkan Kenan Yildiz untuk mencetak gol.

Laga babak playoff Champions League 2025/26 antara Galatasaray melawan Juventus digelar di Rams Park, Istanbul, Rabu (18/2/2026) mulai pukul 00.45 WIB.

Juventus mengincar kemenangan di leg pertama playoff Champions League 2025/26 saat jumpa Galatasaray, Rabu (18/2) dini hari WIB

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI