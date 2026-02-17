Galatasaray Harus Waspada, Juventus Cari Pelampiasan Setelah Kalah dari Inter Milan
jpnn.com, TURKI - Juventus mengincar kemenangan di leg pertama playoff Champions League 2025/26 saat jumpa Galatasaray.
Tim berjuluk Si Nyonya Tua datang bertandang ke Rams Park setelah meraih hasil minor lawan Inter Milan dengan skor 2-3.
Pemain Juventus, Weston McKennie mengungkapkan bahwa rekan-rekannya sudah melupakan hasil buruk akhir pekan kemarin.
Gelandang kelahiran 28 Agustus 1998 itu memastikan Juventus siap bangkit dengan meraih kemenangan melawan Galatasaray.
“Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami, kami ingin menang di setiap laga karena kami adalah Juventus. Kami hanya memikirkan besok dan kami hanya memikirkan kemenangan. Kami ingin memberikan yang terbaik,” ungkap Weston.
Juventus mencoba mengubah komposisi pemain setelah beberapa nama yaitu Jonathan David, Dusan Vlahovic, dan Arkadiusz Milik absen.
Praktis pemilik dua gelar Champions League itu bakal memanfaatkan Kenan Yildiz untuk mencetak gol.
Laga babak playoff Champions League 2025/26 antara Galatasaray melawan Juventus digelar di Rams Park, Istanbul, Rabu (18/2/2026) mulai pukul 00.45 WIB.
