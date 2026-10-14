Galatasaray vs Barcelona: Comeback, Blaugrana Menang 4-1
jpnn.com - JAKARTA - Barcelona menaklukkan Galatasaray 4-1 pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions di RAMS Park, Istanbul, Rabu.
Barcelona berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dari tim tuan rumah.
Galatasaray unggul lebih dahulu melalui Aleksey Batrakov, namun Barcelona membalikkan keadaan lewat gol Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi, demikian catatan UEFA.
Kemenangan membuat Barcelona naik ke peringkat pertama klasemen Liga Champions dengan enam poin.
Sebaliknya, Galatasaray kini menempati peringkat ke-33 setelah kalah pada dua laga.
Blaugrana membuat peluang pertama melalui Dani Olmo, tetapi dapat dimentahkan kiper Galatasaray Ugurcan Cakir.
Lalu, Anthony Gordon menciptakan peluang, namun Cakir dapat menyelamatkan gawang Galatasaray.
Tim tuan rumah justru membuat kejutan dan unggul lebih dahulu pada menit ke-28 berkat gol Aleksey Batrakov yang menerima umpan Rafael Leao.
Barcelona menaklukkan Galatasaray 4-1 pada pertandingan Liga Champions di RAMS Park, Istanbul, Rabu.
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