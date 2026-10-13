Galatasaray vs Barcelona, Hansi Flick: Saya akan Senang Bila Kami Hanya Menang 1-0

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona akan bertandang ke markas Galatasary pada laga Liga Champions di Rams Park, Rabu (13/10).

Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih sembilan pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol, atau rata-rata lebih dari empat gol per pertandingan.

Pada laga pembuka fase liga Liga Champions, Barcelona tampil meyakinkan dengan mengalahkan Feyenoord 5-1.

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Namun, lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Pelatih Barcelona Hansi Flick mengatakan bahwa tidak mudah menghadapi Galatarasay, terlebih ketika klub itu bermain di kandang sendiri.

Namun, Flick menegaskan bahwa kemenangan menjadi target utama Barcelona pada laga itu.

Dia bahkan tak mempermasalahkan Barcelona menang tipis dengan selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.

“Saya akan senang bila kami hanya menang 1-0. Galatasaray merupakan tim yang bermain dengan sangat baik dan senang memainkan sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain hebat di lini serang, sehingga tidak mudah menghadapi Galatasaray, terutama saat bermain di kandang mereka,” kata Flick yang dikutip dari laman resmi klub pada Selasa (12/10).