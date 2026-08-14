Galeri 24 Hadirkan Promo Khusus di Momen HUT Kemerdekaan RI
jpnn.com, JAKARTA - Galeri 24 menghadirkan promo khusus dan menarik pada momentum HUT Kemerdekaan RI. Promo itu bertajuk Semarak Kemerdekaan Bersama Galeri 24, berupa diskon sebesar 0,5 persen untuk pembelian emas batangan all flag yang berlangsung pada 17-20 Agustus 2026.
Khusus untuk promo ini berlaku di seluruh outlet Galeri 24 di Indonesia.
Penawaran ini dapat dimanfaatkan oleh pelanggan yang memang telah memiliki rencana membeli emas batangan pada periode tersebut.
Istilah All Flag merujuk pada produk emas batangan dengan berbagai pilihan merek yang tersedia sesuai ketentuan promo.
Pelanggan dapat memperoleh informasi mengenai produk yang termasuk dalam promo saat melakukan transaksi di outlet Galeri 24.
Promo Semarak Kemerdekaan Bersama Galeri 24 memiliki periode yang cukup singkat. Penawaran ini hanya berlangsung selama 17-20 Agustus 2026.
Artinya, pelanggan yang ingin memanfaatkan diskon emas batangan perlu memperhatikan periode tersebut agar tidak melewatkan kesempatan mendapatkan penawaran khusus dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan.
Promo berlaku di seluruh outlet Galeri 24 di Indonesia, sehingga pelanggan dapat mengunjungi outlet Galeri 24 terdekat untuk melakukan pembelian.
Galeri 24 memberikan promo khusus pada momen HUT Kemerdekaan RI bagi warga yang hendak membeli emas.
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