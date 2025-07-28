Galeri 24 Raih 2 Penghargaan di Danantara Indonesia CX100 Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian Galeri Dua Empat atau Galeri 24 meraih penghargaan TOP 2 Kategori Retail dan TOP 28 BUMN dalam ajang Danantara Indonesia CX100 Award 2026.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bagian dari apresiasi terhadap perusahaan yang dinilai mampu menghadirkan pengalaman dan pelayanan pelanggan yang berkualitas.

Danantara Indonesia mengumumkan Grand Champion, delapan Sector Champions, serta daftar peringkat Top 100 dalam ajang tersebut.

Galeri 24 merupakan anak usaha PT Pegadaian yang bergerak di bidang perdagangan emas, perhiasan, industri manufaktur, serta layanan pemurnian emas.

Melalui akun Instagram resminya pada Kamis (15/10), Galeri 24 menyampaikan apresiasi kepada pelanggan yang telah mendukung perjalanan perusahaan hingga meraih penghargaan tersebut.

Perusahaan menyebut pencapaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menghadirkan pengalaman berbelanja emas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peringkat Top 2 dari seluruh Retail ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Insan Galeri 24 untuk terus menghadirkan pelayanan yang nyaman, pengalaman berbelanja yang menyenangkan, serta konsisten mewujudkan semangat #MelayaniSepenuhHati," ujar Direktur PT Pegadaian Galeri Dua Empat, Endah Susiani.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan setia Galeri 24 dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga Galeri 24 bisa mendapatkan kepercayaan dalam Pencapaian peringkat ke-28 BUMN Layanan Terbaik" lanjut diucapkan Endah Susiani.