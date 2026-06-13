Galeri 24 Tebar Promo dan Hadiah Menarik di Jakarta Fair Kemayoran 2026

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 menjadi daya tarik masyarakat yang ingin berburu promo, menikmati hiburan, hingga mencari berbagai produk unggulan dari berbagai sektor industri.

Kegiatan tahunan dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ini berlangsung pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di Arena JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Galeri 24 turut hadir sebagai sponsor resmi Jakarta Fair Kemayoran 2026. Melalui Booth Galeri 24 yang berlokasi di Selasar Hall D Nomor 17, perusahaan menghadirkan berbagai promo menarik, hadiah eksklusif, hingga kesempatan mendapatkan emas dengan harga terbaik.

Partisipasi Galeri 24 dalam Jakarta Fair tahun ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas maupun memiliki perhiasan berkualitas.

Selama penyelenggaraan Jakarta Fair 2026, Galeri 24 menawarkan sejumlah program spesial yang sayang untuk dilewatkan. Pengunjung dapat menikmati diskon hingga 2,5 persen untuk seluruh koleksi perhiasan emas serta diskon 3,5 persen untuk pembelian koleksi berlian pilihan.

Setiap pelanggan yang melakukan transaksi perhiasan maupun emas batangan berkesempatan mengikuti undian mesin gatcha dengan berbagai hadiah menarik.

Bagi pelanggan yang melakukan pembelian emas batangan Galeri 24 seberat 1 kilogram akan mendapatkan hadiah spesial berupa BRANKAS Solingen.

Berbagai program tersebut dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menarik selama berlangsungnya Jakarta Fair Kemayoran 2026.