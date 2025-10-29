menu
Gali Potensi, Mahasiswa Universitas Negeri Padang Antusias Mengikuti Digistar Telkom
Direktur Utama Telkom Dian Siswarini (tengah), Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan (kedua dari kiri), dan EVP Telkom Regional 1 Dwi Pratomo Juniarto (paling kiri) saat mengunjungi booth Digistar pada acara Seminar Telkom AI Connect di Universitas Negeri Padang pada Senin (27/10). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, PADANG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom dalam rangka memperkuat komitmennya dalam pengembangan talenta muda Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Negeri Padang (UNP) menyelenggarakan seminar Telkom AI Connect.

Kegiatan yang mengusung tema 'Building Next- Generation AI Talents for Indonesia’s Future' itu diadakan di Universitas Negeri Padang pada Senin (27/10).

Dalam kesempatan itu, Telkom mengajak mahasiswa dan fresh graduate untuk mengakselerasi pengembangan skill bagi talenta muda melalui pengalaman magang (real work experience) selama enam bulan dengan berbagai role di Telkom.

Selain pengembangan skill, program Digistar juga akan mengasah soft skill mahasiswa dalam leadership skill, komunikasi dan growth mindset.

Mahasiswa juga akan dibekali berbagai strategi untuk mempersiapkan berbagai hal, seperti pembuatan curriculum vitae (CV), persiapan interview, dan penyusunan portofolio.

Digistar merupakan inisiatif sekaligus program Employer Branding Telkom untuk mempersiapkan dan menarik talenta terbaik yang dibutuhkan dalam rangka mendukung langkah transformasi perusahaan.

Sepanjang 2024-2025, Telkom telah melaksanakan sebanyak 30 program Digistar yang digelar di berbagai kampus ternama.

Mulai dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Telkom University, BINUS University, Universitas Sriwijaya dan lainnya, hingga menjangkau kawasan timur Indonesia seperti Makassar, Labuan Bajo, dan Papua melalui kolaborasi Indigo X Digistar.

Telkom menghadirkan Digistar sebagai inisiatif untuk mencetak talenta digital unggul melalui real work experience dan berbagai mentoring

