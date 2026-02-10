Galon Usang Disorot DPR, Risiko Paparan Kimia Kian Mengkhawatirkan
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat menyoroti risiko penggunaan galon air minum guna ulang yang telah melampaui batas usia pakai karena dinilai dapat membahayakan kesehatan konsumen.
Ahli Polimer Universitas Indonesia, Profesor Mochamad Chalid, menjelaskan bahwa galon berbahan polikarbonat memiliki batas penggunaan tertentu yang perlu diperhatikan secara ketat.
Menurutnya, galon sebaiknya hanya digunakan maksimal 40 kali pengisian ulang atau sekitar satu tahun, karena risiko migrasi zat kimia akan meningkat setelah melewati batas tersebut.
“Setelah melewati batas penggunaan, potensi perpindahan zat kimia dari kemasan ke air minum semakin besar dan dapat berdampak pada kesehatan,” ujarnya.
Zat kimia yang berisiko berpindah tersebut adalah Bisphenol A (BPA), yang berpotensi mengganggu sistem hormon manusia.
Paparan BPA dalam jangka panjang diketahui dapat meningkatkan risiko gangguan kesuburan, diabetes tipe 2, obesitas, hingga kanker payudara, prostat, dan usus besar.
Temuan serupa juga muncul dalam investigasi Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) pada Oktober 2025 terhadap 60 toko kelontong di Jabodetabek.
Hasilnya, sebanyak 57 persen galon berusia lebih dari dua tahun, serta delapan dari sepuluh galon dalam kondisi buram dan kusam yang menandakan penurunan kualitas kemasan.
Pengamat menilai galon guna ulang yang melewati usia pakai berisiko memicu paparan BPA berbahaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak DPR Mereformasi Peradilan Militer
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Tolak Rancangan Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme
- Heru Tjahjono DPR: Negara Jangan Abai, Berikan Akses Cuci Darah Bagi Pasien Gagal Ginjal
- DPR-Pemerintah Bahas Kisruh Penonaktifan Peserta PBI, Begini Hasilnya
- Bonnie Triyana: Pengubahan Definisi Sawit dalam KBBI Gejala anti-Sains
- PDIP: Outlook Negatif Moody's Peringatan Serius, Pemerintah Harus Berbenah