Galva Technologies Dorong Rumah Sakit di Indonesia Lebih Canggih & Efisien

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi digital pada sektor kesehatan membutuhkan solusi teknologi yang mampu mendukung berbagai kebutuhan rumah sakit, mulai dari pelayanan pasien, pengelolaan informasi, hingga kebutuhan pasien dan efisiensi operasional.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Galva Technologies Tbk (GTC) hadir dengan rangkaian solusi teknologi guna mendukung operasional rumah sakit secara menyeluruh.

Head of Sales Smart Solutions Health Service PT Galva Technologies Tbk (GTC) Irwin Supriyanto mengatakan dukungan untuk rumah sakit membangun Smarter Hospital Ecosystem dilakukan lewat delapan kategori solusi terintegrasi.

“Mengembangkan layanan digital, mengelola informasi, meningkatkan keamanan, serta mengoptimalkan koordinasi dan pemantauan operasional,” kata Irwin, Jumat (30/10).

Dia mengatakan solusi yang dihadirkan diantaranya AI Medical Technology, Intelligent Document Solutions, Inpatient Care, Safe Hospital, Patient Experience, Command Centre, Corporate Wellness, dan SuperApp Hospital.

Berbagai solusi ini menempatkan GTC sebagai mitra teknologi yang membantu rumah sakit melihat kebutuhan digitalisasi secara menyeluruh, bukan sebagai penerapan teknologi yang berdiri sendiri.

“Penerapan teknologi yang tepat dan saling terintegrasi juga membuka peluang untuk menyederhanakan proses registrasi, memperbaiki alur informasi, dan meningkatkan visibilitas operasional,” kata dia.

Berbekal integrasi sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan, rumah sakit dapat mengupayakan proses pelayanan yang lebih efisien sekaligus memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien.