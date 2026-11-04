Gamefinity Gandeng WeChat Games Tencent, Hadirkan Puluhan Gim Gratis di Axisnet

jpnn.com, JAKARTA - Gamefinity menggandeng WeChat Games, bagian dari Tencent, untuk menghadirkan layanan Minigames di aplikasi Axisnet. Melalui kolaborasi tersebut, pengguna Axis kini bisa menikmati 56 judul gim dari berbagai genre secara gratis tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan atau membeli paket khusus.

CEO Gamefinity Fariz Mawardi mengatakan layanan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih praktis dan mudah diakses melalui ponsel.

"Bermain gim seharusnya semudah membuka aplikasi yang sudah ada di ponsel. Lewat Minigames, pengguna Axis cukup sekali tap dan langsung bermain," ujar Fariz, baru-baru ini.

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Minigames sebenarnya telah tersedia di AXISnet sejak Juli 2026. Namun, layanan tersebut baru diperkenalkan secara resmi kepada publik dalam Grand Final Axis Nation Cup (ANC) 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/10).

Sebanyak 56 gim yang tersedia mencakup berbagai genre, mulai dari teka-teki, aksi, balap, permainan papan hingga permainan dua pemain.

Menariknya, sejumlah gim menggunakan nama yang akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia, seperti Tukang Kayu, Ramuan Ajaib, Domba Dombi, Tali Kusut, dan Sate BBQ.

Ada pula gim Suster Ngesot yang menawarkan tantangan bertahan hidup dengan membangun pertahanan dari ancaman musuh.

Sementara Warung Madura menghadirkan permainan teka-teki dengan mekanisme mencocokkan tiga barang sejenis untuk menyelesaikan setiap level.