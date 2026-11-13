Gamers Harus Tau, LuvPlace Sudah Resmi Dirilis di Indonesia
jpnn.com - Para pencinta game musik dan komunitas daring kedatangan permainan baru.
LuvPlace, game rhythm-social generasi terbaru besutan HAYA Games, resmi diluncurkan secara serentak di Indonesia pada 12 November 2026.
Berbeda dari game dansa konvensional biasanya, LuvPlace dirancang sebagai ruang hangout digital yang santai.
Game tersebut menghadirkan pengalaman lintas platform (cross-platform) yang seamless, memungkinkan pemain PC dan perangkat seluler terhubung, bermain, dan berdansa dalam satu dunia digital yang sama.
Interaksi antarpemain juga terasa lebih hidup berkat fitur voice chat bawaan, sehingga keseruan mengobrol di lobi atau ruang tunggu dapat dilakukan tanpa bantuan aplikasi pihak ketiga.
Bagi para penikmat mode permainan ritme, game ini menawarkan berbagai variasi tantangan seperti Classic, Couple Dance, hingga Max Beat yang diiringi oleh lebih dari 800 pilihan lagu lintas genre dan negara, mulai dari musik Indonesia, K-Pop, J-Pop, Mandopop, hingga Western.
Aspek ekspresi diri turut menjadi sorotan melalui ketersediaan lebih dari 20.000 pilihan pakaian kekinian serta sistem kustomisasi avatar yang variatif.
Pemain juga dapat berpasangan melalui Couple System serta membangun komunitas dan kebersamaan dengan pemain lain melalui Family (FAM) System.
LuvPlace, game rhythm-social generasi terbaru besutan HAYA Games, resmi diluncurkan secara serentak di Indonesia pada 12 November 2026
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