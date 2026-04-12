GAMKI dan Sejumlah Ormas Kristen Polisikan Jusuf Kalla Terkait Ceramah soal Syahid
jpnn.com, JAKARTA - Ceramah mantan Wapres RI Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu menuai protes dari komunitas Kristen.
Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla berujar bahwa umat Islam dan Kristen mempercayai konsep syahid yang sama.
Menurut dia, ini yang menyebabkan mereka tidak segan saling membunuh ketika berhadapan dalam konflik, seperti di Poso dan Ambon.
Menanggapi pernyataan tersebut, DPP GAMKI bersama lembaga Kristen dan sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya menyampaikan pernyataan sikap.
”Pertama, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun," kata Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat membacakan pernyataan bersama, Minggu (12/4).
Kedua, dia mengungkapkan, pihaknya mengecam keras pernyataan Jusuf Kalla yang menyakiti hati umat Kristen.
Selain itu, pernyataan tersebut dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Ketiga, bersama ini kami yang terdiri dari berbagai Lembaga Kristen dan Organisasi Masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke-Kepolisian RI,” kata Sahat.
Ceramah mantan Wapres RI Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu menuai protes dari komunitas Kristen
