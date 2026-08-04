GAMMA Asian Championships 2026: MMA Indonesia Tampil Garang, Koleksi 15 Medali

jpnn.com - Kontingen Mixed Martial Arts (MMA) Indonesia mencatat hasil membanggakan pada ajang GAMMA Asian Championships 2026, yang digelar di Putrajaya, Malaysia.

Tim yang berada di bawah naungan Persatuan Tarung Campuran Indonesia (PERTAMI) mengakhiri kejuaraan dengan menempati posisi dalam klasemen perolehan medali.

Tercatat, kontingen Merah Putih membawa pulang total 15 medali yang terdiri atas lima emas, lima perak, dan lima perunggu. Torehan tersebut menjadi salah satu pencapaian terbaik PERTACAMI sejak program pembinaan atlet mulai dijalankan pada 2024.

Pembinaan Mulai Berbuah Hasil

Lima medali emas dipersembahkan Dominic Gabriel Vincentio, Mutiara Pricilia Rori, Delvi Nurfadillah, Yusni Nurhayati Hutasoit, dan Jon Setiawan Saragih dari berbagai kategori usia.

Ketua Umum PB PERTACAMI Tommy Paulus Hermawan menilai hasil tersebut membuktikan kualitas atlet MMA amatir Indonesia terus meningkat.

"Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Bukan hanya karena jumlah medali yang diraih, tetapi juga karena para atlet mampu menunjukkan mental bertanding, disiplin, dan daya saing ketika menghadapi lawan-lawan terbaik di Asia. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional," ujar Tommy.

Menurut dia, hasil di Malaysia menjadi bekal penting menghadapi agenda berikutnya, yakni Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.

"Saat ini sudah ada tiga atlet yang memastikan tiket ke Asian Games. Kami akan memaksimalkan persiapan mereka sekaligus terus memperkuat pembinaan agar prestasi atlet Indonesia terus berkembang dari generasi ke generasi," tambahnya.