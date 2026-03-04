Ganda Campuran Pastikan Satu Tempat di Perempat Final All England 2026

jpnn.com, BIRMINGHAM - Sektor ganda campuran Indonesia menempatkan satu wakil di perempat final All England 2026.

Kepastian tersebut didapat setelah pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu akan jumpa Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

Jafar/Felisha melangkah setelah mengalahkan wakil China, Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying dengan skor 24-22, 21-13 di Utilita Arena, Birmingham, Rabu (4/3).

Kemenangan tersebut mengantarkan juara Taipei Open 2025 itu jumpa Amri/Nita.

Adapun Amri/Nita melaju seusai menumbangkan pasangan Jerman, Marvin Seidel/Thuc Phuong Nguyen lewat pertarungan straight game 21-17, 21-14.

Praktis harapan di sektor ganda campuran hanya akan tersisa satu pada ajang All England 2026 setelah sebelumnya pasangan Hee Yong Kai Terry/Gloria Emanuelle Widjaja tersingkir.

Pasangan gado-gado Singapura-Indonesia itu menyerah di hadapan wakil China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping 21-18, 18-21, 19-21.

Perjuangan wakil sektor ganda campuran pada ajang All England 2026 layak dinantikan.