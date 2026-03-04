Ganda Campuran Pastikan Satu Tempat di Perempat Final All England 2026
jpnn.com, BIRMINGHAM - Sektor ganda campuran Indonesia menempatkan satu wakil di perempat final All England 2026.
Kepastian tersebut didapat setelah pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu akan jumpa Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.
Jafar/Felisha melangkah setelah mengalahkan wakil China, Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying dengan skor 24-22, 21-13 di Utilita Arena, Birmingham, Rabu (4/3).
Kemenangan tersebut mengantarkan juara Taipei Open 2025 itu jumpa Amri/Nita.
Adapun Amri/Nita melaju seusai menumbangkan pasangan Jerman, Marvin Seidel/Thuc Phuong Nguyen lewat pertarungan straight game 21-17, 21-14.
Praktis harapan di sektor ganda campuran hanya akan tersisa satu pada ajang All England 2026 setelah sebelumnya pasangan Hee Yong Kai Terry/Gloria Emanuelle Widjaja tersingkir.
Pasangan gado-gado Singapura-Indonesia itu menyerah di hadapan wakil China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping 21-18, 18-21, 19-21.
Perjuangan wakil sektor ganda campuran pada ajang All England 2026 layak dinantikan.
Sektor ganda campuran Indonesia dipastikan menempatkan satu wakil di perempat final All England 2026 setelah duel sesama wakil Pelantas CIpayung tersaji.
