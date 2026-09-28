Ganda Nomor 1 Dunia Tumbang, Leo/Daniel Masuk Final Asian Games 2026

jpnn.com - AICHI-NAGOYA - Indonesia kembali menempatkan wakilnya di final bulu tangkis nomor individu Asian Games 2026.

Setelah ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, kini giliran ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang berhak melakoni laga perebutan medali emas Asian Games 2026 besok.

Sama dengan Amri/Nita, Leo/Daniel masuk final setelah mengalahkan si nomor satu dunia.

Leo/Daniel menaklukkan Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea) straight game 21-11, 21-14 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Senin (28/9) siang WIB.

Ganda putra Indonesia yang sempat berpisah karena cedera itu kini menunggu lawan di final, yakni pemenang duel di semifinal antara Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia) vs Liang Wei Keng/Wang Chang (China).

Andai Fajar/Fikri menang dari Liang/Wang, maka emas ganda putra Asian Games 2026 sudah pasti di tangan Indonesia.

Selain Fajar/Fikri, satu wakil Indonesia lainnya, yakni tungal putra Awi Farhan juga akan mengayun raket di semifinal hari ini.

Alwi akan berhadapan dengan andalan Tailan Kunlavut Vitidsarn. (ag2026/jpnn)



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