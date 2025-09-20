Ganda Putra Pratama Melempem, Raymond/Joaquin Jadi Harapan di Indonesia Masters 2025 Super 100

jpnn.com - Pasangan ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sukses menjaga wakil Pelatnas Cipayung pada Indonesia Masters 2025 Super 100.

Ganda putra ranking 90 dunia itu memastikan tempat di semifinal setelah menyingkirkan wakil Taiwa Chen Bo-Yuan/Wei Tang Kai, dengan skor 19-21, 21-17, 21-12 di GOR Remaja, Pekanbaru, Jumat (19/9/2025).

Dengan hasil ini, Pelatnas Cipayung akhirnya memiliki tiga wakil yang tampil di babak empat besar.

Sebelumnya, Yohanes Saut Marcellyno (tunggal putra) serta ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine juga memastikan langkah ke semifinal.

Sementara itu, sejumlah wakil Pelatnas Cipayung lainnya harus terhenti. Zaidan Arrafi Awal Nabawi/Jessica Maya Rismawardani serta Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata (ganda campuran) gagal melanjutkan perjuangan.

Saut menyerah dari tunggal putra Korea Jeon Hyeok Jin dengan skor 7-21, 11-21. Di sektor ganda putri, Isyana/Rinjani kalah di hadapan wakil Taiwan Lin Xiao Min/Wang Yu Qiao seusai bertarung ketat 20-22, 19-21.

Dari ganda campuran, Zaidan/Jessica harus mengakui keunggulan wakil Hong Kong Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau dengan skor 20-22, 9-21.

Adapun Marwan/Aisyah harus mengakui keunggulan senior mereka asal klub PB Djarum Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti lewat laga sengit 17-21, 23-21, 18-21.