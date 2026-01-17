menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Ganda Putri Nomor 1 Dunia Tembus Final India Open 2026

Ganda Putri Nomor 1 Dunia Tembus Final India Open 2026

Ganda Putri Nomor 1 Dunia Tembus Final India Open 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ganda putri nomor satu dunia dari China Liu Sheng Shu (belakang) dan Tan Ning. Foto: Thibaud Morit/AFP

jpnn.com - NEW DELHI – Ganda putri nomor satu dunia dari China Liu Sheng Shu/Tan Ning memastikan tiket final India Open 2026 Super 750, Sabtu (17/1) sore WIB.

Liu/Tan lulus ke partai pemungkas sektor ganda putri itu setelah melakoni laga supersengit di Indira Gandhi Sports Complex, melawan duo Korea Baek Ha Na/Lee So Hee 21-12, 17-21, 21-14.

Duel China vs Korea itu berakhir setelah 80 menit.

Baca Juga:

Di final besok, Liu/Tan sudah ditunggu ganda terbaik dari Jepang saat ini, yakni Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Yuki/Mayu yang kini berada di urutan enam dunia itu, tembus final setelah menundukkan peringkat kedua dunia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan 21-16, 21-13 dalam waktu 46 menit.

Sementara itu, dari nomor tunggal putri, unggulan kedua Wang Zhi Yi mengantongi tiket final setelah menaklukkan seniornya, sesama China, Chen Yu Fei 21-15, 23-21.

Baca Juga:

Wang Zhi Yi akan berhadapan dengan pemenang dari laga An Se Young (Korea) vs Ratchanok Intanon (Thailand) yang sedang berlangsung saat tulisan ini diracik. (bwf/jpnn)

Ganda putri nomor 1 dunia sudah ditunggu duo terbaik Jepang saat ini, di final India Open 2026.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI