Ganda Putri Nomor 1 Dunia Tembus Final India Open 2026
jpnn.com - NEW DELHI – Ganda putri nomor satu dunia dari China Liu Sheng Shu/Tan Ning memastikan tiket final India Open 2026 Super 750, Sabtu (17/1) sore WIB.
Liu/Tan lulus ke partai pemungkas sektor ganda putri itu setelah melakoni laga supersengit di Indira Gandhi Sports Complex, melawan duo Korea Baek Ha Na/Lee So Hee 21-12, 17-21, 21-14.
Duel China vs Korea itu berakhir setelah 80 menit.
Di final besok, Liu/Tan sudah ditunggu ganda terbaik dari Jepang saat ini, yakni Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.
Yuki/Mayu yang kini berada di urutan enam dunia itu, tembus final setelah menundukkan peringkat kedua dunia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan 21-16, 21-13 dalam waktu 46 menit.
Sementara itu, dari nomor tunggal putri, unggulan kedua Wang Zhi Yi mengantongi tiket final setelah menaklukkan seniornya, sesama China, Chen Yu Fei 21-15, 23-21.
Wang Zhi Yi akan berhadapan dengan pemenang dari laga An Se Young (Korea) vs Ratchanok Intanon (Thailand) yang sedang berlangsung saat tulisan ini diracik. (bwf/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
