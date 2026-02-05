Gandakan EBITDA Pada 2025, IOTF Buktikan Kekuatan Fundamental Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Sumber Sinergi Makmur Tbk perusahaan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dengan merek Fox Logger, mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang 2025.

Perusahaan berkode emiten IOTF itu mencatatkan pertumbuhan Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) atau laba kotor lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2024.

CEO PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. Alamsyah menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menegaskan kekuatan fundamental perseroan yang makin matang.

“Didorong oleh efisiensi operasional yang terukur, peningkatan produktivitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) secara strategis dalam sistem Enterprise Resource Planning (ERP),” ungkap Alamsyah dikutip, KAmis (5/2).

Alamsyah menjelaskan bahwa integrasi AI dalam ERP memungkinkan proses operasional berjalan lebih cepat, presisi, dan berbasis data real-time, sehingga menciptakan struktur biaya yang jauh lebih optimal dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sepanjang 2025, perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sekitar lima persen secara tahunan.

Namun, lonjakan EBITDA yang jauh melampaui pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa perseroan tidak semata mengejar ekspansi topline, melainkan secara konsisten mengeksekusi strategi peningkatan margin, efisiensi biaya, dan kualitas laba.

“Pendapatan kami pada 2025 meningkat kurang lebih 5% dibandingkan 2024, namun EBITDA kami tumbuh lebih dari dua kali lipat. Ini adalah indikator yang sangat jelas mengenai kualitas pertumbuhan perseroan. Di tengah lingkungan ekonomi yang penuh tekanan dan ketidakpastian,” ujar Alamsyah.