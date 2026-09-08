Gandeng 100 Kader Jumantik, Soffell Edukasi Pencegahan DBD di Mampang Prapatan

jpnn.com, JAKARTA - Enesis Group berkolaborasi dengan Puskesmas Mampang Prapatan mendukung Lomba Kampung Bebas Jentik (KBJ) tingkat kecamatan guna memperkuat edukasi pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Melalui produk penolak nyamuk Soffell, event lomba KBJ ini sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendorong masyarakat agar lebih aktif menjaga lingkungan serta memutus rantai penularan virus dengue melalui pengendalian vektor nyamuk.

Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Mampang Prapatan, kegiatan ini melibatkan sekitar 100 kader Jumantik dari lima kelurahan, yakni Pela Mampang, Mampang Prapatan, Tegal Parang, Bangka, dan Kuningan Barat. Para kader menjadi penggerak masyarakat dalam melakukan pemantauan serta pengendalian jentik secara konsisten melalui pendekatan berbasis lingkungan dan keluarga.

Melalui kolaborasi ini, Enesis Group tidak hanya memberikan dukungan produk, tetapi juga menghadirkan Edukasi Product Knowledge Soffell mengenai pentingnya perlindungan diri dari gigitan nyamuk dalam aktivitas sehari-hari. Soffell juga disalurkan kepada para kader untuk mendukung aktivitas mereka di lapangan.?

“Bagi Enesis Group, pencegahan DBD merupakan upaya bersama yang membutuhkan kolaborasi dan konsistensi dari berbagai pihak. Melalui Soffell, kami berkomitmen untuk turut mendukung gerakan Kampung Bebas Jentik dengan memperkuat edukasi kepada para kader Jumantik mengenai pentingnya perlindungan diri dari gigitan nyamuk. Kami berharap dukungan edukasi dan product knowledge ini dapat melengkapi upaya pengendalian jentik di lingkungan, sekaligus mendorong masyarakat untuk menjadikan perilaku preventif sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari untuk melakukan 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang) Plus Mengoles Anti Nyamuk Soffell,” ujar RM Ardiantara, Head of Human Resources Services and Public Relations Enesis Group.

Pencegahan DBD perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menjaga lingkungan agar bebas dari tempat berkembang biaknya nyamuk hingga membangun kebiasaan melindungi diri dari gigitan nyamuk. Kolaborasi melalui Kampung Bebas Jentik menjadi salah satu bentuk kontribusi Enesis Group dalam mendorong masyarakat untuk menjadikan perilaku preventif sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Melalui sinergi antara edukasi, inovasi produk, dan kekuatan komunitas, Enesis Group terus menghadirkan kontribusi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan komitmen Healthy Product for Healthy Family.(ray/jpnn)