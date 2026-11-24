Gandeng 12 Kampus, Pemprov Jateng Perangi TBC Hingga Pelosok
jpnn.com, SURAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggandeng 12 perguruan tinggi untuk menanggulangi Tuberkulosis (TBC).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Penanggulangan Tuberkulosis di UNS Tower, Kota Surakarta, Selasa (24/11/2026).
Luthfi menegaskan penanganan TBC harus berjalan secara bersama-sama.
Keterlibatan perguruan tinggi melalui konsorsium tersebut menjadi sangat penting karena konsorsium akan melahirkan kajian sesuai disiplin ilmu serta praktik penanganan di lapangan.
"Saya mengapresiasi kegiatan ini, akan kami dukung, butuh apa tinggal bilang, perangkat kami akan kami gerakkan," kata Luthfi.
Berdasarkan data, dari total 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah, baru 1.067 desa/kelurahan (12,46%) yang menyandang status Desa/Kelurahan Siaga TBC.
Sementara temuan kasus TBC di Jawa Tengah per 13 November 2026 mencapai 79.334 kasus atau 75,24%. Pemprov Jateng terus melakukan berbagai upaya pengobatan maupun pencegahan.
"TBC ini harus diobati secara maksimal dan membutuhkan tracing (pelacakan) yang ketat. Tidak cukup dinas terkait tetapi seluruh komponen masyarakat. Kalau kampus sudah berbicara, maka saya minta untuk turun gunung ke wilayah paling pelosok untuk pencegahan dan penanganan TBC," tegas Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggandeng 12 perguruan tinggi untuk menanggulangi Tuberkulosis (TBC).
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