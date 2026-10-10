Gandeng 15 Brand, Otto Media Grup dan TikTok Gelar Fashion Camp

jpnn.com, JAKARTA - Otto Media Grup bersama TikTok Indonesia menggelar Fashion Camp selama enam hari, pada 21–26 September 2026, untuk meningkatkan kemampuan kreator fashion di Indonesia.

Program ini menggabungkan pelatihan intensif, praktik langsung, serta pengembangan jaringan dan peluang bisnis bersama berbagai brand.

Kegiatan yang diikuti 60 kreator pada hari pertama tersebut menyeleksi 20 kreator untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

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Sebanyak 15 brand dari sektor fashion, kecantikan, dan gaya hidup turut mendukung program yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan karier dan bisnis para kreator.

Pada hari pertama, pelatihan berlangsung di kantor Otto Media Grup di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Selanjutnya, kegiatan berlanjut di sebuah vila di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat, pada 22–26 September 2026.

Suasana luar ruang yang lebih santai menjadi kesempatan bagi peserta untuk bertukar pengalaman, memperluas jaringan, dan menjajaki peluang kolaborasi.

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Sebanyak 15 brand yang berpartisipasi dalam program ini meliputi Lozy Hijab, Veyle Fashion Store, Veyle Collections, 99k Outlet, Zevia Indonesia, joybasic.id, BOSTANTEN.SHOES, UNITWO Home, Hefand, Cartiera Indonesia, Basic Threads, Hijabmoodbeauty, Higood, Lafiro, dan Hyrascarves.

Keterlibatan berbagai brand tersebut membuka ruang bagi kreator untuk membangun hubungan profesional sekaligus memahami kebutuhan pemasaran di industri fashion dan gaya hidup.