Gandeng 50 SMA di Jabodetabek, Acer Indonesia Gencarkan Edukasi Kelola E-Waste
jpnn.com, JAKARTA - Acer Indonesia kembali memperkuat komitmen terhadap lingkungan dengan melanjutkan gerakan keberlanjutan #SayangBumi yang kini memasuki tahun keenam.
Inisiatif tersebut diperluas seiring dengan tantangan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) yang makin mendesak, akibat meningkatnya penggunaan perangkat teknologi di masyarakat.
Pada tahun ini, #SayangBumi menjadikan dunia pendidikan sebagai fokus utama pergerakan.
Acer meyakini menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia sekolah menjadi investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan bumi.
Dalam pelaksanaannya, Acer menggandeng 50 SMA di wilayah Jabodetabek.
Tidak hanya diajak mengumpulkan limbah elektronik di lingkungan sekolah, para siswa juga mendapatkan edukasi langsung melalui rangkaian workshop e-waste yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Juni - November 2026.
Melalui kampanye ini, Acer juga berupaya mendorong perwakilan siswa bertindak sebagai penggerak perubahan.
President Director Acer Indonesia, Leny Ng menyampaikan kampanye ini bukti perubahan selalu dimulai dari langkah kolektif yang.konsisten.
Acer Indonesia memperkuat komitmen terhadap lingkungan dengan melanjutkan gerakan keberlanjutan #SayangBumi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tingkatkan Edukasi Finansial di Kampus, BTN Gandeng Unpad
- Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencar Lakukan Ini Demi Tingkatkan Kesadaran Publik
- Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai dan Pemda Gencarkan Edukasi Cukai
- Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Gencar Edukasi hingga Perkuat Kolaborasi
- Edukasi Kesehatan Reproduksi di Pesantren Dinilai Penting Cegah Risiko Sosial
- Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Edukasi Masyarakat di Berbagai Wilayah