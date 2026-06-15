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Gandeng 50 SMA di Jabodetabek, Acer Indonesia Gencarkan Edukasi Kelola E-Waste

Gandeng 50 SMA di Jabodetabek, Acer Indonesia Gencarkan Edukasi Kelola E-Waste
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Acer melanjutkan gerakan #SayangBumi di SMA Negeri 82 Jakarta. Foto: Tim Acer

jpnn.com, JAKARTA - Acer Indonesia kembali memperkuat komitmen terhadap lingkungan dengan melanjutkan gerakan keberlanjutan #SayangBumi yang kini memasuki tahun keenam.

Inisiatif tersebut diperluas seiring dengan tantangan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) yang makin mendesak, akibat meningkatnya penggunaan perangkat teknologi di masyarakat.

Pada tahun ini, #SayangBumi menjadikan dunia pendidikan sebagai fokus utama pergerakan.

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Acer meyakini menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia sekolah menjadi investasi jangka panjang yang krusial bagi masa depan bumi.

Dalam pelaksanaannya, Acer menggandeng 50 SMA di wilayah Jabodetabek.

Tidak hanya diajak mengumpulkan limbah elektronik di lingkungan sekolah, para siswa juga mendapatkan edukasi langsung melalui rangkaian workshop e-waste yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Juni - November 2026.

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Melalui kampanye ini, Acer juga berupaya mendorong perwakilan siswa bertindak sebagai penggerak perubahan.

President Director Acer Indonesia, Leny Ng menyampaikan kampanye ini bukti perubahan selalu dimulai dari langkah kolektif yang.konsisten.

Acer Indonesia memperkuat komitmen terhadap lingkungan dengan melanjutkan gerakan keberlanjutan #SayangBumi.

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