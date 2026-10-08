Gandeng 55 Apoteker, Hexpharm Jaya Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

jpnn.com, JAKARTA - PT Hexpharm Jaya (HJ) merayakan hari jadinya yang ke-55 dengan menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui Pojok Sehat HJ55.

Mengusung tema Aksi Nyata Sehatkan Bangsa, program tersebut melibatkan 55 apotek dan 55 apoteker internal Hexpharm Jaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit.

Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari momentum peringatan Hari Apoteker Sedunia.

"Usia 55 tahun adalah bukti kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Hexpharm Jaya. Sebagai ungkapan rasa syukur, kami ingin hadir lebih dekat di tengah masyarakat," ujar Group Business Head PT Hexpharm Jaya, Apt. Sri Wiyanti Cahya, Kamis (8/10).

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala penting untuk membantu masyarakat mengenali risiko penyakit sejak dini, terutama penyakit degeneratif.

Melalui Pojok Sehat HJ55, masyarakat bisa memperoleh layanan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, hingga kolesterol secara gratis.

Tidak hanya itu, Hexpharm Jaya juga memberikan edukasi melalui Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat).

Edukasi tersebut mencakup tata cara penggunaan, penyimpanan, serta pembuangan obat yang benar.