Gandeng Agak Laen di Video Klip 'Ruang Dihatimu', Lea Simanjuntak Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Lea Simanjuntak menghadirkan Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Bene Dion yang tergabung dalam Agak Laen, dalam video klip lagu terbarunya 'Ruang Dihatimu'.

Keputusan Lea Simanjuntak memilih Agak Laen ternyata bukan tanpa alasan.

Melainkan dari relasi personal perempuan 47 tahun itu dengan para komika tersebut ketika dirinya menjadi bintang tamu di podcast Agak Laen pada 2023 lalu.

"Mereka menurut gue mereka adalah kelompok yang agak laen. Mau dibilang dapat seluruh lapisan masyarakat, dapat. Tapi lucu, enggak jaim, terus vibe-nya nyambung sama Lea. Dan bukan hanya Lea secara Lea si penyanyi panggung begitu, memang nyambung dengan me as myself," ujar Lea Simanjuntak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).

Dia mengatakan kedekatannya dengan para personel Agak Laen sudah terjalin jauh sebelum proyek video klip tersebut.

Menurutnya, komunikasi terus berjalan dan mereka pun saling mendukung satu sama lain.

"Karena aku pernah di podcast mereka tahun 2023, berapa tahun lalu, dan itu nyambung banget, bahkan tetap berkomunikasi, terus mereka selalu support aku, aku juga support mereka," ucap Lea Simanjuntak.

Dia pun merasa senang dan antusias ketika akhirnya mengajak Agak Laen untuk bergabung dalam proyek video klip terbarunya ini.