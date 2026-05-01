menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Keluarga » Gandeng Aldi Taher, Lemonilo Sapa Warga Tambun lewat 'Grebek Pasar'

Gandeng Aldi Taher, Lemonilo Sapa Warga Tambun lewat 'Grebek Pasar'

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lemonilo dan Aldi Taher gelar “Grebek Pasar” di Pasar Tambun untuk sapa dan edukasi konsumen. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BEKASI - Lemonilo menggelar aksi pemasaran langsung bertajuk “Grebek Pasar” di Pasar Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan ini dilakukan bersama Aldi Taher untuk memperkenalkan produk camilan terbarunya kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, perusahaan memperkenalkan Lemonilo Brownies Crispy sebagai pilihan camilan praktis dengan pendekatan yang lebih dekat ke konsumen.

Baca Juga:

Aktivasi ini menyasar pedagang dan pengunjung pasar tradisional sebagai bagian dari strategi penetrasi pasar.

Aksi berlangsung pada pukul 06.00 hingga 08.00 WIB dengan konsep interaksi langsung.

Aldi Taher bersama tim Lemonilo turun ke lapangan untuk menjual sekaligus mempromosikan produk kepada masyarakat.

Baca Juga:

Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Interaksi yang terjadi secara spontan menciptakan suasana yang lebih cair dan meningkatkan daya tarik promosi.

Produk Lemonilo Brownies Crispy hadir dalam kemasan renceng yang ditujukan khusus untuk distribusi di warung, pasar tradisional, dan grosir. Produk ini dipasarkan dengan harga terjangkau, yakni Rp2.000 per kemasan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI