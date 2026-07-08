Gandeng Alumni MasterChef, Ninja Kitchen Perkenalkan Air Fryer Portabel Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Ninja Kitchen menggandeng alumni MasterChef Indonesia, Chef Gio dan Chef Rommy, untuk memperkenalkan Ninja Crispi, air fryer portabel 4-in-1 terbaru yang resmi hadir di Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, Ninja Kitchen menunjukkan kemampuan Ninja Crispi dalam mengolah berbagai hidangan Nusantara, mulai dari menu utama hingga dessert, secara lebih praktis dalam satu perangkat.

"Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang ingin tetap menikmati makanan rumahan, namun memiliki waktu memasak yang semakin terbatas," kata Head of Country Business SharkNinja Indonesia (MAP Group), Frangky Purnomo Angelo, Selasa (7/7).

Dalam sesi demonstrasi memasak, Chef Gio mengolah sejumlah menu seperti Balado Beef Potato Gratin, Pandan Coconut Bread Pudding, Nasi Ayam Cabe Daun Jeruk, dan Ubi Cilembu Brulee.

Sementara itu, Chef Rommy menampilkan kreasi Ayam Goreng Bawang Putih serta Pisang Karamel Cobbler Es Krim Kelapa.

Berbagai menu tersebut memperlihatkan bahwa Ninja Crispi tidak hanya berfungsi sebagai air fryer, tetapi juga dapat digunakan untuk memasak sajian lengkap sehari-hari.

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Chef Gio menilai Ninja Crispi menawarkan kemudahan yang relevan bagi kebutuhan dapur modern.

Menurutnya, perangkat ini memungkinkan pengguna menyiapkan berbagai hidangan, mulai dari makanan utama hingga dessert, dalam satu wadah tanpa harus berpindah-pindah peralatan.