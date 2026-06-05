Gandeng Andalan Motors, Chery Lebih Dekat Kepada Warga Bandung
jpnn.com, JAKARTA - PT. Chery Sales Indonesia (CSI) bersama Andalan Motors terus memperluas jangkauan layanan di tanah air.
Terbaru, keduanya meresmikan diler 3S (Sales, Service, Spare Parts) Chery Andalan Pasteur di Bandung, Jawa Barat.
Kehadiran diler yang berlokasi di Jalan Dr. Djunjunan No. 88, Pasteur, Bandung itu menjadi jaringan ke-78 Chery di Indonesia.
Langkah tersebut sekaligus mempertegas keseriusan pabrikan asal Tiongkok itu, dalam menggarap pasar otomotif Jawa Barat yang dinilai memiliki potensi besar.
Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan Bandung merupakan salah satu wilayah strategis bagi pertumbuhan bisnis Chery.
Menurut dia, kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat perlu didukung oleh akses layanan dan purnajual yang semakin mudah dijangkau.
“Bandung merupakan pasar strategis bagi Chery di Jawa Barat dengan kebutuhan mobilitas yang terus berkembang."
"Kehadiran Chery Andalan Pasteur memperkuat jaringan dan layanan Chery di kota ini,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (5/6).
PT. Chery Sales Indonesia (CSI) bersama Andalan Motors terus memperluas jangkauan layanan di tanah air. Terbaru hadir di Bandung, Jawa Barat.
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