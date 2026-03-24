Gandeng Apollo Automobil, PUBG Mobile Tawarkan Sensasi Berkendara Hypercar

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile berkolaborasi dengan Apollo Automobil menghadirkan sensasi berkendara hypercar di medan pertempuran virtual.

Kerja sama itu berlangsung mulai 20 Maret hingga 10 Mei, memberi kesempatan bagi pemain untuk menjajal dua model ikonik Apollo langsung di dalam gim.

Bukan sekadar tampilan, kolaborasi juga membawa sentuhan desain dan teknologi khas pabrikan asal Jerman tersebut ke pengalaman bermain.

Dua mobil yang dihadirkan ialah Apollo Intensa Emozione dan Apollo Project EVO.

Keduanya tampil dengan karakter berbeda, tetapi sama-sama menonjolkan identitas performa tinggi yang selama ini melekat pada Apollo.

Intensa Emozione, yang di dunia nyata diproduksi sangat terbatas, tampil mencolok dengan empat pilihan warna eksklusif: Tempest, Showdown, Phantom Violet, dan Molten Inferno.

Desainnya terinspirasi dari elemen alam dengan pendekatan aerodinamika ekstrem, memberikan nuansa agresif sekaligus artistik saat melaju di arena tempur.

Sementara itu, Project EVO hadir dengan pendekatan yang lebih modern.