Gandeng Asmara Abigail, J&T Edukasi Masyarakat Waspada Penipuan Digital Lewat Kampanye 3C

J&T Express berkolaborasi dengan Asmara Abigail dalam kampanye literasi digital bertajuk '3C: Cek, Curiga, Cancel'. Foto: Dokumentasi J&T Express

jpnn.com, JAKARTA - J&T Express mengambil langkah proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat menyikapi maraknya kasus penipuan berkedok jasa pengiriman.

J&T Express menggandeng aktris kenamaan Indonesia, Asmara Abigail, dalam kampanye literasi digital bertajuk '3C: Cek, Curiga, Cancel'.

Melalui kampanye ini, J&T Express mengajak masyarakat untuk lebih waspada dengan menerapkan langkah sederhana '3C: Cek, Curiga, Cancel.'

Tiga langkah tersebut menjadi panduan praktis dalam menghadapi potensi penipuan, yaitu:

1. Cek untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima

2. Curiga dengan lebih teliti memeriksa detail pengiriman seperti resi, dan

3. Cancel atau segera abaikan serta laporkan jika menemukan indikasi mencurigakan.

Pemilihan Asmara Abigail dalam kampanye ini bukan tanpa alasan.

