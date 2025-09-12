Gandeng Asmara Abigail, J&T Edukasi Masyarakat Waspada Penipuan Digital Lewat Kampanye 3C
jpnn.com, JAKARTA - J&T Express mengambil langkah proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat menyikapi maraknya kasus penipuan berkedok jasa pengiriman.
J&T Express menggandeng aktris kenamaan Indonesia, Asmara Abigail, dalam kampanye literasi digital bertajuk '3C: Cek, Curiga, Cancel'.
Melalui kampanye ini, J&T Express mengajak masyarakat untuk lebih waspada dengan menerapkan langkah sederhana '3C: Cek, Curiga, Cancel.'
Tiga langkah tersebut menjadi panduan praktis dalam menghadapi potensi penipuan, yaitu:
1. Cek untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima
2. Curiga dengan lebih teliti memeriksa detail pengiriman seperti resi, dan
3. Cancel atau segera abaikan serta laporkan jika menemukan indikasi mencurigakan.
Pemilihan Asmara Abigail dalam kampanye ini bukan tanpa alasan.
J&T Express menggandeng aktris kenamaan Indonesia, Asmara Abigail, dalam kampanye literasi digital bertajuk '3C: Cek, Curiga, Cancel'
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Towing Express Garasi.id: Layanan Derek Kendaraan 24 Jam Siap Bantu Kapan Saja
- Komunitas Ojol Harapkan Edukasi & Sinergi Keselamatan dengan Program Polantas Menyapa
- 10 Tahun Berkiprah, J&T Express Hadirkan Layanan Logistik Cepat dan Dapat Diandalkan
- HUT Ke-10, J&T Express Bikin Traktiran Ongkir Hingga 50%
- AFTECH Gelar IDBS 2025, Sinergi Perbankan dan Fintech untuk Merdeka dari Penipuan Digital
- Kisah Pengusaha Muda Sukses Bersama BRI Membawa 'Gulalibooks' Menjangkau Pasar Literasi Anak di Malaysia dan Singapura