Gandeng AWS, Binus Jadi Kampus Pertama di Indonesia yang Raih Akses Gratis Kiro

jpnn.com, JAKARTA - Binus University menjadi universitas pertama di Indonesia yang bergabung dalam program Kiro for Students.

Dekan School of Computer Science Binus University Prof. Derwin Suhartono mengatakan program itu memberikan akses gratis selama satu tahun kepada seluruh mahasiswa untuk menggunakan Kiro, agen AI untuk pengembangan perangkat lunak dari Amazon Web Services (AWS).

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya mampu menciptakan solusi teknologi, tetapi juga memahami dan bertanggung jawab atas solusi yang mereka kembangkan,” ujar Prof. Derwin.

Dia menjelaskan Kiro memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya pengalaman belajar mereka, sementara fondasi akademik, bimbingan dosen, serta evaluasi proyek.

“Mahasiswa dibantu mengembangkan keterampilan teknis sekaligus kemampuan berpikir kritis,” kata Prof. Derwin.

Sebagai institusi pendidikan yang telah tergabung dalam AWS Academy, Binus University terus memperluas ekosistem teknologinya.

Dekan School of Information Systems Binus University Dr. Rudy, S.Kom., M.M. menjelaskan integrasi Kiro menjadi bagian penting dari kurikulum AI yang komprehensif di Binus, dan memberikan mahasiswa akses terhadap teknologi terkini untuk menghubungkan konsep teoritis dengan penerapan praktis melalui pengembangan proyek secara langsung.

“Pemanfaatan teknologi AI seperti Kiro membuka peluang bagi Binusian untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ide menjadi solusi yang lebih konkret,” kata dia.