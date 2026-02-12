Gandeng Bank Jakarta, Pelita Jaya Kian Melekat dengan Fan Basket Ibu Kota

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya kembali mendapatkan dukungan untuk mengarungi kompetisi IBL 2026 setelah menjalin kerja sama dengan Bank Jakarta.

Presiden Pelita Jaya Andiko Purnomo mengaku senang bisa kembali bermitra dengan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di PJ Arena, Kamis (12/2/2026).

Kerja sama ini membuat tim berakronim PJ itu makin percaya diri menghadapi musim baru IBL 2026.

Dukungan sponsor dinilai krusial, terlebih setelah kompetisi menerapkan sistem kandang dan tandang yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional tim.

"Kolaborasi ini bukan tentang hari ini saja, tetapi membangun prestasi dan sistem olahraga di Jakarta."

Baca Juga: PAM Jaya Gandeng Pelita Jaya Kampanyekan Gaya Hidup Sehat ke Masyarakat

"Terima kasih Bank Jakarta semoga ini membawa kejayaan bagi kami untuk bisa merengkuh gelar juara kelima," ungkap pria yang akrab disapa Diko itu.

Direktur Kepatuhan Bank Jakarta Ateng Rivai menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Pelita Jaya yang selama ini menjadi salah satu klub basket favorit masyarakat ibu kota.