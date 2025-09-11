Gandeng Bank Jakarta, Pemprov Percepat Kredit Program 3 Juta Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmen penuh Pemprov DKI Jakarta dalam menyukseskan program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut diwujudkan lewat penyediaan hampir 19.809 unit rumah di kawasan Jakarta.

"Pemprov DKI memberikan dukungan penuh. Hari ini kami lakukan sosialisasi kredit program perumahan yang bermanfaat, baik bagi developer maupun masyarakat yang ingin membangun rumah," ungkap Pramono Anung dalam keterangan resmi, Rabu (10/9).

Pria yang karib disapa Mas Pram itu mengapresiasi kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran perbankan.

"Kami berterima kasih karena program ini disambut positif, termasuk oleh perbankan yang menyatakan siap mendukung," tambahnya.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh program pemenuhan hunian untuk masyarakat yang turut diakselerasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta, Bank Jakarta turut hadir mendukung pemenuhan kebutuhan hunian melalui akses pembiayaan perumahan, sehingga dapat menjangkau masyarakat luas dari berbagai segmen termasuk diantaranya membangun kolaborasi aktif bersama developer hunian," jelas Agus.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai dukungan Pemprov DKI Jakarta membuat program tersebut makin kuat.