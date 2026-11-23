jpnn.com, JAKARTA - Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) menggandeng sejumlah lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan guna memperkuat skema pembiayaan dan jaringan distribusi kendaraan listrik roda tiga yang tengah dikembangkan.

Mitra pembiayaan yang dilibatkan mencakup jaringan perbankan dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Ketua Umum Induk KUD Portasius Nggedi menjelaskan kolaborasi dengan lembaga pembiayaan menjadi elemen krusial agar jaringan koperasi maupun masyarakat memiliki akses pembelian yang mudah.

Portasius menekankan pentingnya membangun ekosistem pendukung yang komprehensif dalam pengembangan kendaraan listrik, mulai dari pemasaran hingga pembiayaan.

Hal ini dinilai krusial agar produk yang dihasilkan dapat terserap dengan baik oleh masyarakat sekaligus memberikan kemudahan akses permodalan bagi jaringan koperasi.

"Ekosistem kendaraan listrik ini tidak cukup hanya dengan menyiapkan produk," kata Portasius di Tangerang, Senin (23/11).

Selain memperkuat sisi pendanaan, INKUD juga memacu peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada lini produksi kendaraan listrik yang saat ini dirakit di kawasan industri Cikarang, Bekasi.

Kandungan komponen lokal pada kendaraan listrik Induk KUD tercatat sudah mencapai 50 persen dan ditargetkan meningkat hingga 100 persen pada 2028.