Gandeng Bank Sampah Bersinar, ASABRI Hadirkan Program PILAH

PT ASABRI menghadirkan program Pengelolaan Limbah Integratif di Lingkungan Peserta ASABRI (PILAH) melalui Kantor Cabang Bandung dengan berkolaborasi bersama Bank Sampah Bersinar. Foto dok Asabri

jpnn.com, BANDUNG - PT ASABRI menghadirkan program Pengelolaan Limbah Integratif di Lingkungan Peserta ASABRI (PILAH) melalui Kantor Cabang Bandung dengan berkolaborasi bersama Bank Sampah Bersinar.

Kegiatan itu dilakukan dalam sosialisasi layanan ASABRI, edukasi lingkungan, dan peresmian Bank Sampah dan pengurus Bank Sampah di Sesko TNI dan di Dislitbang TNI AU, Bandung.

Direktur SDM dan Hukum PT ASABRI, Sri Ainin Muktirizka menyampaikan program PILAH tidak hanya tentang memilah sampah, tetapi juga membangun kesadaran lingkungan dan pengelolaan yang bernilai guna. 

“Program PILAH hadir sebagai langkah kecil dengan dampak yang besar dalam menjaga bumi tetap lestari sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan peserta ASABRI," ujar Rizka.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan layanan ASABRI sekaligus mengajak masyarakat untuk menanamkan pola pikir baru bahwa sampah bukan akhir dari sebuah siklus, melainkan juga sebagai awal peluang baru.

Dengan inisiatif ini, masyarakat diajak berpartisipasi aktif dalam mengurangi beban sampah kota dan menjadikannya bagian dari solusi.

Dengan dinamika dan aktivitas yang begitu tinggi, kota Bandung menghasilkan lebih dari 1.500 ton sampah per hari.

Di sinilah program PILAH hadir. Bukan hanya sebagai tempat menampung sampah terpilah, melainkan juga sebagai wadah edukasi dan pemberdayaan.

Untuk mendukung pembentukan unit Bank Sampah, ASABRI menyerahkan sarana pengelolaan sampah.

