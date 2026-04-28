Gandeng Barisan 8, Kemendes PDT Pasang Target Bentuk 5.000 Desa Ekspor
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun desa.
Oleh karena itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Barisan 8 Center untuk mengakselerasi pembangunan desa.
Hal itu diungkapkan Yandri saat penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lintas sektor.
Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari sukarelawan, perguruan tinggi, hingga sektor swasta. Langkah ini menjadi bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat pembangunan dari desa.
“Kami ini support team, bukan superman. Semua harus terlibat dan memiliki desa binaan,” ucap Yandri di Jakarta, Selasa (28/4).
Menurut Yandri, setiap pihak didorong memiliki desa binaan sesuai potensi masing-masing wilayah untuk memastikan pembangunan desa lebih cepat dan terarah.
Selain itu, sebagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan desa.
“Mulai dari keterbatasan listrik, wilayah blank spot, hingga akses air bersih dan pendidikan,” kata dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ketika Desa Menjaga, Negara Masih Ragu
- Penebusan Pupuk Bersubsidi di Lumajang Tinggi, Stok di Kios Selalu Tersedia, Hamdalah
- Pelantikan DPD HKTI Sumsel, Gubernur Herman Deru Perkuat Peran HKTI hingga Desa
- Kolaborasi CSR ISSF Jadi Strategi Kemendes Bangun Desa Mandiri
- ABPEDNAS Gandeng Navaswara Gelar ‘Jaga Desa Awards 2026’
- Serapan Pupuk Bersubsidi di Indonesia Timur Meningkat, Capai 332.255 Ton per 14 April