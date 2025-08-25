Gandeng Barong Family, ICEPERIENCE.ID Buka Jalan TAF ke Panggung Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Produser musik elektronik muda Indonesia, TAF meraih juara pertama dalam ajang Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2024 yang digelar ICEPERIENCE.ID.

Lewat track berjudul Look What You Done, TAF bukan hanya mengantongi prestise, tetapi juga kesempatan kolaborasi internasional bersama label musik elektronik dunia asal Amsterdam, Barong Family.

Pria bernama asli Taftakhira Athoriq Firmansyah ini menyisihkan ratusan peserta lain dengan kreativitas musiknya yang dinilai segar dan berkarakter.

Karya para finalis sendiri dikurasi langsung oleh juri-juri kelas dunia, seperti SIHK dan Yellow Claw dari Barong Family.

Menurut TAF, kekuatan track Look What You Done ada pada komposisi musik yang memadukan unsur eksperimental dengan dominasi perkusi, membuatnya terdengar radio-friendly.

Liriknya, “Look what you’ve done to me”, menggambarkan perasaan bahagia, penuh energi, tetapi juga bisa dimaknai sebagai patah hati.

Baca Juga: EMPC Bawa Produser Indonesia Rilis Karya Bareng Label Belanda STMPD RCRDS

“Menjadi juara EMPC 2024 adalah kebanggaan besar. Saya ingin musik ini bisa didengar di klub maupun radio,” ujarnya.

Berbeda dari tahun sebelumnya, EMPC 2024 menghadirkan fase writing camp lima hari di Bali yang memberikan pengalaman intensif bagi para finalis.