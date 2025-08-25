menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Gandeng Barong Family, ICEPERIENCE.ID Buka Jalan TAF ke Panggung Dunia

Gandeng Barong Family, ICEPERIENCE.ID Buka Jalan TAF ke Panggung Dunia

Gandeng Barong Family, ICEPERIENCE.ID Buka Jalan TAF ke Panggung Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
TAF, pemenang EMPC 2024, bersama Wiwiwk Barong Family. Foto: Iceperience.id

jpnn.com, JAKARTA - Produser musik elektronik muda Indonesia, TAF meraih juara pertama dalam ajang Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2024 yang digelar ICEPERIENCE.ID.

Lewat track berjudul Look What You Done, TAF bukan hanya mengantongi prestise, tetapi juga kesempatan kolaborasi internasional bersama label musik elektronik dunia asal Amsterdam, Barong Family.

Pria bernama asli Taftakhira Athoriq Firmansyah ini menyisihkan ratusan peserta lain dengan kreativitas musiknya yang dinilai segar dan berkarakter.

Baca Juga:

Karya para finalis sendiri dikurasi langsung oleh juri-juri kelas dunia, seperti SIHK dan Yellow Claw dari Barong Family.

Menurut TAF, kekuatan track Look What You Done ada pada komposisi musik yang memadukan unsur eksperimental dengan dominasi perkusi, membuatnya terdengar radio-friendly.

Liriknya, “Look what you’ve done to me”, menggambarkan perasaan bahagia, penuh energi, tetapi juga bisa dimaknai sebagai patah hati.

Baca Juga:

“Menjadi juara EMPC 2024 adalah kebanggaan besar. Saya ingin musik ini bisa didengar di klub maupun radio,” ujarnya.

Berbeda dari tahun sebelumnya, EMPC 2024 menghadirkan fase writing camp lima hari di Bali yang memberikan pengalaman intensif bagi para finalis.

ICEPERIENCE.ID gandeng Barong Family, buka jalan TAF produser muda Indonesia ke panggung dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI