Gandeng BAZNAS, Ajinomoto Hadirkan Dapur Umum Bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra

Gandeng BAZNAS, Ajinomoto Hadirkan Dapur Umum Bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) memberi dukungan kemanusiaan bagi para korban bencana di Sumatra. Foto dok Ajinomoto

jpnn.com, JAKARTA - PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) memberi dukungan kemanusiaan bagi para korban bencana di Sumatra.

Melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Ajinomoto menyalurkan produk Masako®, SAORI®, AJI-NO-MOTO® MSG, serta donasi dana untuk pengadaan bahan pangan di dapur umum yang melayani pengungsi di Meureudu - Aceh, Koto Tengah - Padang, dan Angkola Selatan – Sumatera Utara.

Dapur umum ini memastikan para pengungsi tetap mendapatkan makanan yang aman dan layak selama masa pemulihan.

Bantuan diserahkan langsung oleh para Regional Sales Manager PT Ajinomoto Sales Indonesia, Estu Nugroho di daerah terdampak bencana kepada tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat di lokasi terdampak.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan mengapresiasi atas kolaborasi ini.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS untuk menyalurkan bantuan. Kerja sama ini membuktikan bahwa kepedulian bersama dapat meringankan beban para penyintas. Kami berharap langkah ini menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut membantu masyarakat yang sedang berjuang memulihkan hidupnya,” ujar Rizaludin.

Ajinomoto turut memastikan seluruh bantuan disalurkan secara tepat sasaran melalui koordinasi intensif dengan tim lapangan BAZNAS.

Pendekatan ini dilakukan agar setiap dukungan baik produk pangan, dana bantuan, maupun operasional dapur umum benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di fase pemulihan pascabencana.

