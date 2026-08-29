menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Gandeng BAZNAS DKI, J99 Corp Kirim Bantuan Rp2 Miliar untuk NTT & Kalimantan

Gandeng BAZNAS DKI, J99 Corp Kirim Bantuan Rp2 Miliar untuk NTT & Kalimantan

Gandeng BAZNAS DKI, J99 Corp Kirim Bantuan Rp2 Miliar untuk NTT & Kalimantan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gandeng BAZNAS DKI, J99 Corp mengirim bantuan Rp2 miliar untuk masyarakat terdampak bencana NTT & Kalimantan. Foto dok. J99 Corp

jpnn.com, JAKARTA - J99 Corp menyalurkan bantuan senilai total Rp2 miliar untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan. Bantuan disalurkan melalui gerakan #GlowtongRoyongMSGLOW dan #JiwaTERGERAK dengan menggandeng BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta.

Dari total bantuan tersebut, Rp1 miliar diperuntukkan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT dalam bentuk kebutuhan air minum bersih dan higienis, obat-obatan, pakaian, selimut, serta perlengkapan kebersihan.

Sementara, untuk masyarakat terdampak kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan, J99 Corp menyalurkan satu juta masker dengan nilai Rp1 miliar.

Baca Juga:

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di J99 Corp Tower, Jakarta, Rabu (26/8). Kegiatan tersebut dihadiri Founder J99 Corp Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari serta perwakilan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta sebagai mitra penyaluran bantuan.

"Gerakan #JiwaTERGERAK berangkat dari keyakinan bahwa rasa peduli terhadap masyarakat yang menghadapi bencana harus diwujudkan melalui tindakan nyata," kata Founder J99 Corp Gilang Widya Pramana dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (29/8).

Menurut Gilang, kekuatan gotong royong membuat kontribusi yang diberikan banyak pihak dapat menghasilkan dampak lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

“Ketika saudara-saudara kita di NTT dan Kalimantan sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, kami percaya bahwa kepedulian harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujarnya.

Ia berharap gerakan tersebut dapat mengajak semakin banyak masyarakat untuk memiliki kepedulian dan ikut membantu sesama.

Gandeng BAZNAS DKI, J99 Corp mengirim bantuan Rp2 miliar untuk masyarakat terdampak bencana NTT & Kalimantan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI