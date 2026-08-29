Gandeng BAZNAS DKI, J99 Corp Kirim Bantuan Rp2 Miliar untuk NTT & Kalimantan

jpnn.com, JAKARTA - J99 Corp menyalurkan bantuan senilai total Rp2 miliar untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan. Bantuan disalurkan melalui gerakan #GlowtongRoyongMSGLOW dan #JiwaTERGERAK dengan menggandeng BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta.

Dari total bantuan tersebut, Rp1 miliar diperuntukkan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT dalam bentuk kebutuhan air minum bersih dan higienis, obat-obatan, pakaian, selimut, serta perlengkapan kebersihan.

Sementara, untuk masyarakat terdampak kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan, J99 Corp menyalurkan satu juta masker dengan nilai Rp1 miliar.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di J99 Corp Tower, Jakarta, Rabu (26/8). Kegiatan tersebut dihadiri Founder J99 Corp Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari serta perwakilan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta sebagai mitra penyaluran bantuan.

"Gerakan #JiwaTERGERAK berangkat dari keyakinan bahwa rasa peduli terhadap masyarakat yang menghadapi bencana harus diwujudkan melalui tindakan nyata," kata Founder J99 Corp Gilang Widya Pramana dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (29/8).

Menurut Gilang, kekuatan gotong royong membuat kontribusi yang diberikan banyak pihak dapat menghasilkan dampak lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: J99 Corp Bikin Sumur Air Bersih Bagi Masyarakat di Papua

“Ketika saudara-saudara kita di NTT dan Kalimantan sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, kami percaya bahwa kepedulian harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” ujarnya.

Ia berharap gerakan tersebut dapat mengajak semakin banyak masyarakat untuk memiliki kepedulian dan ikut membantu sesama.