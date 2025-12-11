Gandeng BBC Studios, Telkomsel Hadirkan 2 Channel Internasional di IndiHome TV

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Jakarta– Perusahaan telekomunikasi asal Indonesia, Telkomsel dan BBC Studios melakukan kolaborasi dengan meluncurkan dua channel internasional baru di IndiHome TV, yakni BBC News dan CBeebies.

Mulai Desember, pelanggan IndiHome TV bisa menikmati BBC News di channel 816 dan CBeebies di channel 301.

Peluncuran channel baru itu menjadi langkah Telkomsel untuk memperkaya pengalaman digital masyarakat Indonesia dengan tayangan global yang lebih relevan, kredibel, dan berkualitas.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi bersama BBC Studios karena mencerminkan komitmen Telkomsel untuk terus memperkuat ekosistem digital yang inklusif dan berdaya guna bagi masyarakat Indonesia.



"Dengan menghadirkan konten global yang berkualitas seperti BBC News dan CBeebies melalui IndiHome TV, kami ingin membuka akses yang lebih luas terhadap informasi terpercaya dan hiburan edukatif untuk pelanggan," ungkap Lesley kepada awak media di Jakarta Selatan, Kamis (11/12),

Sementara itu, Executive Vice President dan General Manager Asia BBC Studios, Phil Hardman mengatakan pihaknya bangga menghadirkan konten kelas dunia kepada audiens di seluruh dunia.

Sebab, dia percaya cerita memiliki kekuatan untuk memulai percakapan dan mengubah perspektif.

Ini adalah kesempatan menarik untuk menghubungkan pelanggan IndiHome dengan liputan berita terpercaya dan program anak-anak pemenang penghargaan untuk pertama kalinya.

"Kami bangga bekerja sama dengan mitra terbaik seperti Telkomsel untuk mewujudkan tujuan bersama ini," ungkap Phil.