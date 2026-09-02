Gandeng Berbagai Mitra, ITDC Perkuat Dampak Pariwisata di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) membangun ekosistem pariwisata terintegrasi melalui program bundling package Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 bersama mitra perbankan, travel management, dan berbagai strategic partner.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 akan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kolaborasi ini mengintegrasikan tiket event, akomodasi, transportasi udara dan laut, airport hospitality, hingga layanan logistik dan cargo handling untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih lengkap dan seamless bagi wisatawan.

Penandatanganan sinergi bisnis Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 berlangsung di Gedung Sarinah, Jakarta, pada Selasa (1/9).

Dukungan strategic sponsorship juga datang dari sektor perbankan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka mengatakan kolaborasi ini merupakan langkah untuk menjadikan Pertamina Grand Prix of Indonesia tidak hanya sebagai event olahraga internasional, tetapi juga penggerak ekosistem pariwisata.

“Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perjalanan wisata ke The Mandalika. Melalui partnership ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih seamless bagi wisatawan, mulai dari tiket event, perjalanan menuju Lombok, akomodasi, hingga layanan hospitality, sehingga para penggemar MotoGP semakin mudah hadir di The Mandalika,” ujar Troy.

Antavaya Tour dan Panorama JTB atau PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk berperan sebagai travel management partner yang mengembangkan dan memasarkan paket perjalanan.