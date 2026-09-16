Gandeng Bimasakti, KAI Commuter Perkuat Fitur Transaksi di C-Access

jpnn.com, JAKARTA - KAI Commuter menghadirkan wajah baru aplikasi C-Access bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-18 pada 15 September 2026.

Bekerja sama dengan PT Bimasakti Multi Sinergi, aplikasi tersebut kini dikembangkan dari layanan pendukung perjalanan menjadi platform gaya hidup dengan berbagai fitur transaksi harian.

Pengembangan C-Access menjadi bagian dari upaya KAI Commuter memperkuat ekosistem digital sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna Commuter Line.

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Salah satu fitur baru yang tersedia adalah pengisian saldo dompet elektronik serta pembayaran berbagai tagihan melalui layanan payment point online bank (PPOB).

Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi mengatakan pengembangan C-Access diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam mendukung mobilitas.

“C-Access kami dorong untuk terus berkembang, tidak hanya sebagai pendukung mobilitas perjalanan Commuter Line, tetapi juga sebagai platform yang memberikan kemudahan transaksi harian masyarakat secara aman dan terintegrasi,” ujar Purnomo kepada wartawan di Jakarta.

Melalui kemitraan dengan PT Bimasakti Multi Sinergi, sistem layanan pembayaran perusahaan tersebut diintegrasikan ke dalam aplikasi C-Access. Pengguna kini dapat melakukan pengisian saldo dompet elektronik hingga membayar sejumlah tagihan rutin melalui satu aplikasi.

Purnomo mengatakan integrasi tersebut diharapkan dapat menyederhanakan aktivitas transaksi pengguna. “Integrasi ini memastikan pengguna tidak perlu berpindah aplikasi untuk menyelesaikan kebutuhan transaksi rutin mereka sehari-hari,” tambahnya.